Una donna di 37 anni ha sparato in aria vicino alla biglietteria dell’aeroporto Love Field di Dallas causando attimi di panico fra i viaggiatori. A fermarla, esplodendo a sua volta colpi di arma da fuoco, è stato un agente di Polizia. La donna è ricoverata all’ospedale Pparkland e le sue condizioni non sono note. Non ci sarebbero altri feriti. Lo riporta Cbs citando alcune fonti. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe commesso il fatto perchè arrabbiata per licenziamento marito.

La Federal Administration Aviation, l’autorità americana dell’aviazione, ha immediatamente bloccato i voli in arrivo.

We are now outside in between the building and the tarmac and we’re just told there was a shooter and we are going to need to stay outside for a bit pic.twitter.com/YgmjCAThSj

