Boris Johnson soldato per un giorno: il premier uscente si unisce alle truppe ucraine e britanniche durante un’esercitazione militare. Johnson lancia una granata e prova diverse armi mentre è in visita nel North Yorkshire, dove le truppe ucraine vengono addestrate dalle forze armate britanniche. “Il Regno Unito si impegna a fare tutto il possibile per aiutare l’Ucraina a continuare a respingere l’aggressione russa”, ha detto Johnson.