Sta per iniziare il 37esimo viaggio apostolico del Papa in Canada. Un “pellegrinaggio penitenziale”, per dirla con le sue parole. L’aereo con a bordo il pontefice è decollato intorno alle 9:25 di domenica 24 luglio dall’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Roma. Papa Francesco è salito in sedia a rotelle utilizzando un elevatore. L’atterraggio nello scalo internazionale di Edmonton, capoluogo della provincia occidentale dell’Alberta, è previsto intorno alle 11:20 (ora locale). Il rientro in Italia invece è in programma per sabato 30 luglio alle 07:50, all’aeroporto di Roma-Fiumicino.