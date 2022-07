“C’è gente che entra in politica per diventare una cartelletta. ‘Giggigino a cartelletta’ adesso è là che aspetta di archiviarsi in qualche ministero della Nato”. Ad attaccare l’ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è il cofondatore del M5S Beppe Grillo in un video messaggio postato sul suo blog. Con Di Maio, per Grillo, ci sono “decine e decine di cartellette che aspettano a loro volta di essere archiviate in qualche ministero”