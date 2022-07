Per spegnere l’incendio divampato mercoledì in Val Resia, in Friuli-Venezia Giulia, è al lavoro anche l’elicottero Drago 71, del reparto volo di Venezia dei vigili del fuoco. Attualmente in regione ci sono due incendi, l’altro a Pulfero, in provincia di Udine. Le fiamme che si sono diffuse nella valle alpina hanno causato la chiusura sia in ingresso che in uscita della strada che porta alla valle. Come ha reso noto la sindaca, Anna Micelli, con una nota, è rimasto garantito il “passaggio con scorta e solo per motivi estremamente urgenti. Anche un’altra strada della zona, quella per Sella Carnizza, è stata chiusa”. I soccorsi sono stati impegnati nel tentativo di creare una pista forestale provvisoria lungo il fiume. Ampio fronte del fuoco anche a Pulfero, dove numerosi vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.