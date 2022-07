Dopo le comunicazioni alla Camera dei deputati, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è salito al Colle per presentare le dimissioni al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti”, ha fatto sapere il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, in una breve comunicazione video.