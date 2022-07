La tennista russa, Daria Kasatkina, ha fatto coming out. Quando lo youtuber, Vitja Kravchenko, le ha chiesto se abbia una fidanzata, la campionessa gli ha risposto “sì” e in questo modo ha annunciato al mondo il suo orientamento sessuale. Nello stesso video la 25enne, numero uno del tennis russo e 12 al mondo, ha inoltre criticato la politica di Mosca nei confronti dell’omosessualità e della guerra contro l’Ucraina. I diritti della comunità Lgbtqia+ all’interno della federazione sono nuovamente sotto attacco: alla Duma di Stato è da poco giunto un disegno di legge per proibire la propaganda gay in pubblico e non più soltanto davanti ai minori, come recitava la legge del 2013. In particolare il nuovo dl vieta la diffusione a qualsiasi pubblico di informazioni su “relazioni sessuali non tradizionali“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daria Kasatkina???? (@kasatkina)



“Ci sono molti temi anche più importanti che sono banditi, quindi non è una sorpresa”, ha affermato Kasatkina sulla guerra. In Russia non è possibile riferirsi all’offensiva in Ucraina, se non come “operazione militare speciale“. E la pena per chi viola questa regola è il carcere. “Vivere nascosta non ha senso. Continuerai a pensarci fino a che non scegli di fare coming out. Anche se certo, spetta a ognuno decidere come farlo e quanto dire”, ha aggiunto la numero uno del tennis russo. In Russia l’omosessualità era considerata un crimine fino al 1993 e una malattia mentale fino al 1999, ora i parlamentari hanno messo al bando quella che hanno battezzato “propaganda Lgbt“.

“Se potessi fare qualcosa, anche una piccola percentuale, per fermarla, la farei senza pensarci un attimo. Ma sfortunatamente non posso. Non abbiamo il potere di influire. Ti fa sentire impotente. Chi può? Neppure l’Europa può“, continua Kasatkina. Ma “non hai paura che non potrai più tornare in Russia?” le ha chiesto Kravchenko. “Ci ho pensato”, ha risposto la tennista con le lacrime agli occhi. Dopo l’uscita delle dichiarazioni su YouTube, Kasatkina ha pubblicato sui social due fotografie insieme alla compagna, la pattinatrice Natalia Zabijako. “My cutie pie”, ha twittato ovvero “il mio pasticcino”. Del resto: “Vivere in pace con se stessi è l’unica cosa che conta. Al diavolo tutti gli altri”, ha dichiarato nell’intervista.