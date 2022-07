Da Italia Viva ad Azione, passando per +Europa e Buona destra. In piazza della Scala a Milano, alla manifestazione “senza partito” per sostenere la permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi, hanno sventolato diverse bandiere dei partiti. A partire dalle 18.30, qualche centinaio di persone si sono date appuntamento di fronte a Palazzo Marino per l’iniziativa “con Draghi per il futuro dell’Italia e dell’Europa” per chiedere al presidente del Consiglio di rimanere alla guida del governo fino al termine della legislatura. Tra i cittadini comuni, appunto, c’erano diversi esponenti di partito o simpatizzanti con i rispettivi vessilli.