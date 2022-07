Nelle ultime 24 ore sono stati 31.204 i nuovi casi di Sars-Cov-2 rintracciati tra i 135.642 tamponi processati. E nel bollettino quotidiano vengono riportati 112 morti, che portano il numero totale delle vittime del Covid da inizio pandemia a oltre 170mila. Mentre continua a crescere il numero di pazienti contagiati ricoverati negli ospedali. Il numero di casi diagnosticati è nettamente inferiore a lunedì scorso (37.756) e anche a quello di due settimane fa (36.282), a conferma di una flessione della curva iniziata già negli scorsi giorni. Il picco dell’ondata di Omicron 5 è quindi alle spalle.

Non è invece ancora iniziata la diminuzione dei posti letto occupati, complice anche il lunedì, giornata come sempre di poche dimissioni: in 24 ore sono +272 i ricoverati (lunedì scorso fu +410) e +14 gli assistiti in terapia intensiva (lunedì scorso +10) in un giorno da 41 ingressi. Ad oggi sono quindi 10.848 i pazienti Covid in area medica e 417 in rianimazione. Altri 1.443.130 contagiati si trovano in isolamento domiciliare per un totale di 1.454.395 attualmente positivi.

Da inizio pandemia i casi diagnosticati sono stati 20.177.910: in 18.553.478 sono guariti o sono stati dimessi e altri 170.037 sono deceduti per Covid. Con 4.175 diagnosi l’Emilia Romagna è la regione che fa registrare l’incremento maggiore nelle 24 ore. Seguono il Lazio e la Lombardia, rispettivamente con 3.708 e 3.262 casi. Oltre 3mila nuovi infetti anche in Campania (3.060). La Sicilia ne riporta 2.678, il Veneto 1.951, la Calabria 1.724, la Puglia 1.721. In Toscana le diagnosi sono state 1.162 e in Abruzzo 1.070.