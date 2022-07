“L’assillo deve essere come si risponde a quelli che non arrivano alla fine del mese: c’è un governo, nessuno è stato né sfiduciato, né messo in minoranza, si assumano le responsabilità per farlo. Io voglio confrontarmi, con il presidente del Consiglio, ci siamo incontrati il 12 luglio, lui ci ha proposto di incontrarci il 26 o il 27 luglio per poter discutere dei provvedimenti. Io sono pronto a incontrare Mario Draghi e penso che sia importante che le forze politiche si assumano le responsabilità”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, alla festa di Articolo Uno a Bologna, commentando la crisi di governo in corso. Sul palco, insieme a lui, c’era Roberto Speranza, che ha attirato, con la sua presenza, un gruppo di no vax che hanno intonato cori – come si sente nel video – per ribadire le proprie posizioni sui vaccini.

“Noi – ha detto Landini – abbiamo bisogno di un governo che dia risposte a questi problemi, mi limito a osservare che il Parlamento dovrà fare una discussione. Serve un governo nel pieno delle sue funzioni, dopodiché siamo rispettosi della discussione che il Parlamento dovrà fare”.