Una lite oppure un gioco erotico finito male. È ancora tutto da chiarire quanto accaduto a Firenze dove un uomo, un turista inglese 40enne, è stato trovato morto in una camera d’hotel, a pochi passi da Ponte Vecchio, probabilmente per un infarto. La compagna 45enne, arrivata con lui nel capoluogo toscano, è stata trovata accanto a lui, ferita in gravi condizioni e soccorsa d’urgenza.

Secondo le ricostruzioni la mattina di sabato 16 luglio le urla provenienti dalla loro stanza hanno richiamato l’attenzione del personale degli altri ospiti dell’hotel, quindi è stata avvisata la polizia. All’arrivo del 118 e delle volanti, la donna è apparsa in condizioni gravissime ed è stata ricoverata d’urgenza al pronto soccorso di Careggi, dove ha ripreso conoscenza ed è stata sottoposta a intervento chirurgico per le lesioni riportate. Nell’hotel è stato attivato anche il sopralluogo della polizia scientifica e del medico legale.

Per capire cosa sia accaduto la polizia attende di parlare con la donna. Secondo le prime ricostruzioni la coppia è arrivata in albergo venerdì sera: la stanza sarebbe stata trovata molto a soqquadro.