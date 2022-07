“Il mio è un appello perché non si interrompa il lavoro del presidente del Consiglio, Mario Draghi, la politica deve intercettare il volere dei cittadini italiani e io sono sicuro che non si aspettano adesso una crisi di governo. Sono sicuro che ci siano tutte le condizioni per poter continuare il cammino di questo esecutivo di larga maggioranza”. Sono le parole del segretario del Pd, Enrico Letta, che si è rivolto ai partiti che hanno sostenuto finora il governo Draghi, al congresso nazionale del Psi, a Roma.