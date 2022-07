“Se le dimissioni di Mario Draghi mi hanno sorpreso? Sono stata una conseguenza naturale. Ogni giorno, e non solo da ora coi 5 stelle, c’erano critiche dalle forze di maggioranza“. A dirlo, ospite a In Onda, su La7, è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando la crisi di governo in corso. Nel giorno in cui il Movimento 5 stelle non ha votato la fiducia all’esecutivo sul decreto Aiuti (“un grave errore” per Speranza), il segretario di Articolo 1 ha sostenuto che “è necessario che Draghi vada avanti per il bene del Paese. Stiamo affrontando la crisi economica internazionale, la ripresa della pandemia e ora l’inflazione. Serve stabilità”.

