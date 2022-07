“Puoi cambiare il governo quanto vuoi, ma finché c’è questo Parlamento le cose andranno esattamente così. È il Parlamento che bisogna tornare a eleggere, che deve avere una maggioranza scelta dai cittadini, coesa e con programma votato per fare le cose coraggiose di cui c’è bisogno”. Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, sul palco della Festa dei patrioti a Palombara Sabina (Roma). “Mi dispiace ma non sono d’accordo con l’idea che la democrazia è buona per i giorni di sole. È quando c’è una tempesta che devi chiedere ai cittadini chi deve essere il capitano della nave”, ha aggiunto Meloni.