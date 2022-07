“Siamo disponibili al dialogo per dare un contributo costruttivo. Ma non siamo assolutamente disponibili ad accettare cambiali in bianco“. Lo ha detto Giuseppe Conte alla riunione dei parlamentari del M5s, dopo il Consiglio nazionale e alla vigilia del voto di fiducia sul decreto Aiuti. “Oggi ho parlato con Mario Draghi e devo registrare una disponibilità del presidente a venirci incontro. Ma le dichiarazioni d’intenti non bastano”. Conte ha annunciato che il Movimento non voterà la fiducia al decreto.