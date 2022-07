La rincorsa, poi il salto. Eugenio Giani, ex atleta, è tornato al campo di atletica per un’occasione speciale e ha deciso di cimentarsi in un salto in alto. Il presidente della regione Toscana ha saltato con tanto di camicia e cravatta pubblicando poi il video della prova. “È passato un po’ di tempo dal primo salto ma l’adrenalina e l’amore per lo sport sono gli stessi di sempre. E allora di nuovo un salto in alto agli ASSI Giglio Rosso 1922 dopo la festa per i 100 anni dalla fondazione della gloriosa società di atletica leggera fiorentina”, ha scritto il governatore nella didascalia del video.