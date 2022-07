Un edificio residenziale di sei piani nella zona centrale di Kharkiv – la seconda città dell’Ucraina, a poca distanza dal confine russo – è stato parzialmente distrutto da un missile che lo ha centrato intorno alle 4:30 del mattino locali (le 3:30 in Italia). I morti accertati finora sono tre e i feriti 28, comunica su Telegram il capo dell’amministrazione regionale, Oleh Synegubov. Altri dieci razzi hanno colpito diverse aree residenziali della città: secondo le informazioni fornite da Kyrylo Tymoshenko, vicecapo di gabinetto del presidente Ucraino Volodymyr Zelensky, per l’attacco è stato utilizzato il sistema missilistico antiaereo Smerch.

Intanto si aggiorna il conteggio delle vittime dell’attacco di domenica a Chasiv Yar, cittadina nella regione di Donetsk dove un missile Uragan ha colpito un edificio residenziale: i civili morti sono almeno 18, comunica il servizio di emergenza regionale. Decine di persone sono ancora disperse, tra cui un bambino di nove anni. Per Mosca, però, le vittime sono esclusivamente militari: “L’edificio a due piani era stato trasformato in insediamento militare. Secondo le notizie che arrivano dal posto, dalle macerie vengono estratti solo corpi di soldati ucraini, non c’erano civili”, scrive l’agenzia governativa russa Tass, citando fonti della sicurezza.