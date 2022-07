Dopo il settimo successo in carriera a Wimbledon per Novak Djokovic è tempo di vacanze. Il tennista serbo, terminato il match contro Kyrgios, ha annunciato che si prenderà una pausa per programmare al meglio il suo futuro. Un futuro che non contempla la stagione sul cemento negli Usa. L’attuale numero 7 del mondo, infatti, salterà tutti i Master 1000 sul suolo americano e canadese (quindi anche agli US Open). Il motivo? Il solito: il campione serbo non si è vaccinato contro il Covid e non intende farlo. Quindi non potrà recarsi in Usa e Canada, dove vige ancora la normativa per la quale è possibile entrare all’interno dei confini nazionali solo con ciclo vaccinale completato. Djokovic non è intenzionato a farlo, concetto che ha ribadito anche a fine Championships, perciò non parteciperà ai tornei. “Non sono vaccinato e non ho intenzione di vaccinarmi, – ha detto il serbo – quindi la mia unica possibilità di giocare dipende dalla loro possibile scelta di eliminare l’obbligo vaccinale per entrare nel paese. Se questo succederà, giocherò un torneo o due prima dello Us Open, e poi a New York. Altrimenti non credo che mi metterò a giocare altri tornei in cerca di punti. Ho avuto ciò che volevo, e ora attendo qualche buona notizia dagli Stati Uniti, mi piacerebbe tanto poter giocare là. Nel frattempo, mi prenderò qualche settimana di pausa, visto che gli ultimi mesi sono stati molto impegnativi”. Con il recente trionfo nel club della Regina, Djokovic si è assicurato la presenza alle Atp Finals di fine stagione a Londra. “Oggi ho scoperto dal mio agente che vincendo uno Slam sono automaticamente qualificato per le ATP Finals, a patto di essere nei primi 20 del mondo a fine anno. Non lo sapevo, e credo che coi punti raccolti sin qui dovrei chiudere fra i primi 20, quindi per le Finals dovrei essere a posto. Non ho pressioni. Valuterò la programmazione insieme a Ivanisevic, anche in base al discorso degli Stati Uniti. Se non giocherò là potrei rientrare alla Laver Cup o in Coppa Davis“.