Scherzo. Beffa. Goliardata. Chiamatela come volete, ma di certo non avrà fatto piacere ad Aaron Ramsey quanto successo nei giorni scorsi. Il calciatore gallese, di ritorno alla Juventus dopo il prestito al Rangers Glasgow, ha subito un’accoglienza particolare da un tifoso bianconero. Il giocatore, all’entrata del J Medical, si è fermato assieme ad alcuni compagni a firmare autografi e scattare selfie, ma un sostenitore juventino ha deciso di fargli uno scherzo. Il tifoso ha mostrato al centrocampista gallese un foglio con scritto: “Rescissione contrattuale“. Messaggio che Ramsey non ha particolarmente gradito. La sua avventura in bianconero fin da subito è stata difficile con pochi minuti giocati e quasi mai da protagonista. Questo è l’ennesimo esempio di come a Torino non sia molto amato e di come il rapporto con la propria tifoseria sia complicato.