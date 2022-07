Si era tuffato nel canale Villoresi, nella zona di Parabiago, in provincia di Milano, ed era rimasto incastrato in una chiusa. E’ morto in ospedale, a poche ore dal ricovero, il ragazzino di 13 anni che era stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Circolo di Varese. Sull’episodio indagano i carabinieri di Legnano. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, era andato sul canale Villoresi insieme ad amici e parenti per cercare un po’ di fresco. Nelle acque del canale peraltro è in vigore un divieto di balneazione.

Il ragazzino si era tuffato e non era più riemerso. Alcuni bagnanti sono riuscito a riportarlo a riva, ma lui era già privo di sensi. Carabinieri e polizia locale, scrive il Corriere.it, hanno ascoltato diversi testimoni. L’ipotesi più accreditata per la ricostruzione è appunto legata alla chiusa di un canale secondario nel quale è rimasto incastrato il ragazzo per diversi minuti.