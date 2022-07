Il 10 luglio, alle 3 di notte è iniziato lo sciopero indetto dalle Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) di Trenord che terminerà alle ore 02:00 della notte successiva. Un’astensione dal lavoro che non prevede alcun rispetto di fasce di garanzia e servizi minimi essendo una giornata festiva. Per questo, per tutta la giornata di domenica, in Lombardia i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni. Le immagini che arrivano dalla stazione di Milano Garibaldi mostrano che già diverse corse sono state annullate, creando disagi e attese tra i passeggeri.