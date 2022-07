Le azzurre si preparano per fare il loro esordio all’Europeo 2022. La nazionale guidata da Milena Bertolini è pronta per scendere in campo per il primo match di questa rassegna quello con la Francia. L’Italia è stata inserita nel gruppo D e giocherà domani, domenica 1o luglio, alle 21. Sulle ali dell’entusiasmo che ha visto il calcio femminile diventare professionista nel nostro paese lo scorso 1 luglio le azzurre sono pronte per far vedere ancora una volta ciò di cui sono capaci. L’obiettivo è far crescere ancora di più l’interesse verso la disciplina, esploso dopo il bellissimo Mondiale 2019, dove le nostre portacolori raggiunsero i quarti di finale. Ecco tutte le informazioni per seguire la partita.

Francia-Italia: 20.30 canale 201-251

Calcio femminile, Campionati Europei 2022, 20.30 Rai Uno