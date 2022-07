Danilo Gallinari cambia squadra. L’ala italiana passa dagli Spurs ai Celtics dopo che, come previsto, San Antonio ha rinunciato al giocatore. Dopo la trade tra gli Hawks e San Antonio, che ha portato Dejounte Murray ad Atlanta, Gallinari sapeva che non sarebbe mai diventato un giocatore dei texani. A 33 anni, voleva una squadra per puntare all’anello Nba. Dal canto suo, anche gli Spurs avevano interesse a tagliare un giocatore con un ultimo anno di contratto da oltre 21 milioni di dollari.

L’aumento della garanzia parziale sul suo stipendio era fissata a 5 milioni di dollari sul totale del compenso pari a 21,45 milioni per il 2022/23. A seguito della proroga fino all’8 luglio è stata alzata a 13 milioni, somma che San Antonio appunto non ha voluto pagare. Così, ieri sera il Gallo ha potuto firmare con i Boston Celtics, la squadra con cui provare a coronare il suo sogno. Il passaggio diventerà ufficiale dopo l’off the waivers previsto per domenica. Di fatto, l’azzurro lascia San Antonio senza esserci mai andato. Ma era esattamente quello che voleva.