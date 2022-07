L’ex primo ministro nipponico Shinzo Abe è rimasto vittima di un attentato a Nara, nel Giappone centrale, mentre parlava a un comizio elettorale. Abe, è stato colpito con un’arma da fuoco e si trova in condizioni gravi: è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale. Un uomo, ritenuto essere l’attentatore, è stato preso in custodia: si tratta del 41enne Tetsuya Yamagami, accusato di tentato omicidio per aver esploso i due colpi di arma da fuoco.

Video/Ansa