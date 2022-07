Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, questa volta ad Highland Park, alla periferia di Chicago, in Illinois, durante la parata del 4 luglio. Il governatore dello Stato, il democratico Jay Robert Pritzker, ha detto che diverse persone sono rimaste colpite. Al momento i morti sono sei, mentre i feriti sono 31. Lo riportano i media locali. Un giornalista della testata locale Sun-Times ha inoltre riferito di avere visto tre corpi insanguinati, poi coperti da lenzuola. La testata ha riferito che la parata era iniziata intorno alle 10 di mattina ora locale, ma è stata interrotta all’improvviso dopo 10 minuti, a seguito di spari. Centinaia di partecipanti, alcuni insanguinati, sono fuggiti lasciando dietro di sé passeggini, coperte e altri oggetti.



Secondo il New York Times, che cita fonti della polizia, l’autore della strage ha usato un fucile e ha sparato da un tetto. Un video girato sempre dal Sun-Times dopo lo scoppio degli spari mostra una band su un carro che continua a suonare mentre le persone iniziano a correre urlando. Una foto pubblicata sui social network sembra mostrarevicino a sedie capovolte nel centro di Highland Park., una residente dell’aerea, ha raccontato che era su un carro da parata con i colleghi e che il gruppo era pronto a svoltare sulla strada principale quando ha visto le persone che scappavano dalla zona. L’ufficio dello sceriffo della contea di Lake ha dichiarato su Twitter che sta assistendo la polizia di Highland Park e ha aggiunto di aver rimandato un giornalista di AP alla polizia di Highland Park per informazioni, ma il dipartimento di polizia ha riferito che nessuno era al momento disponibile per discutere dell’incidente.