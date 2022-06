E’ cominciata con forte ritardo sull’orario previsto la lettura della sentenza al processo per le stragi jihadiste di Parigi del 13 novembre 2015 in cui furono uccise 137 persone inclusi 7 attentatori e altre 350 rimasero ferite. Il presidente del tribunale ha affermato che 19 su 20 imputati (soltanto 14 presenti fra cui Salah Abdeslam, unico superstite dei commando kamikaze) sono stati riconosciuti colpevoli di tutti i capi d’imputazione tra cui quello di omicidi volontari. La pronuncia arriva dopo 10 mesi di dibattimenti. Salah Abdeslam, è stato condannato all’ergastolo “incomprimibile”, cioè senza nessuna possibilità di sconti, riduzioni o commutazione in pene alternative, in quanto colpevole di partecipazione ad un’organizzazione terroristica e degli omicidi compiuti nell’ambito di questa associazione. Nel corso del processo aveva affermato di aver “commesso errori” ma di non aver “ucciso nessuno”.

Gli attentati del 2015 interessarono più punti della capitale francese. L’assalto più sanguinoso nel teatro Bataclan dove era in corso un concerto rock e in cui rimasero uccise 90 persone. Tra le vittime la giovane ricercatrice universitaria italiana Valeria Solesin. Esplosioni ad opera di kamikazee si registrarono inoltre presso lo stade de France dove stava per svolgersi la partita di calcio tra le nazionali di Francia e Germania e varie sparatorie ebbero luogo in diversi punti della città. Fra i 19 condannati c’è anche Mohamed Abrini, “l’uomo col cappello” degli attentati di Bruxelles, che avrebbe anche lui dovuto far parte dei commando di Parigi: gli sono stati inflitti 22 anni di massima sicurezza. Al processo cominciato il 6 settembre scorso nell’aula bunker appositamente costruita per ospitare fino a 3.000 persone, in oltre 140 giornate di udienza sono comparsi 14 imputati sui 20 previsti. Gli altri 6 sono stati giudicati in contumacia, 5 dei quali (dirigenti dell’Isis) sono quasi certamente già morti nella regione fra Iraq e Siria.