“L’ex presidente Conte la accusa di aver chiesto a Grillo la sua testa, è vero? E poi nel caso in cui i 5 stelle ritirassero la delegazione, lei è pronto a fare un altro governo o si va a votare? Ci siamo parlati con Conte poco fa, abbiamo cominciato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci al più presto”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a margine del vertice Nato a Madrid, rispondendo a una domanda su quanto rivelato dal sociologo De Masi. “Avevo cercato Conte questa mattina, mi ha richiamato lui”, ha precisato il premier che, in merito al futuro dell’esecutivo ha assicurato: “Il governo non rischia”.