Una telefonata di oltre un’ora con Giuseppe Conte. Poi la decisione di convocare i ministri e sottosegretari M5s per il vertice (ore 16.30) che metta sul tavolo anche la permanenza nel governo, al di là di tutte le problematiche emerse negli ultimi giorni. Sono ore molto tormentate nel Movimento 5 stelle e Beppe Grillo si muove tra i palazzi romani per cercare di risolvere una situazione che, però, peggiora di giorno in giorno. Stamattina ad aumentare le tensioni sono state le dichiarazioni del sociologo Domenico De Masi: intervistato da il Fatto quotidiano, ha rivelato che, stando a quanto gli ha detto lo stesso fondatore, “Draghi gli ha chiesto di rimuovere Conte perché inadeguato“. Frasi che hanno aperto un altro fronte dentro il Movimento, già alle prese con la scissione di Luigi Di Maio e le tensioni sulla deroga al limite del doppio mandato. Di tutto questo avrebbero parlato in mattinata Conte e Grillo al telefono: una conversazione lunga e fuori programma che ha fatto slittare gli incontri del fondatore a Palazzo Madama. Ma, stando alle indiscrezioni Adnkronos, i due hanno parlato soprattutto del nodo candidature per chi ha già fatto due giri in Parlamento: i tempi stringono per l’eventuale deroga da fare per Giancarlo Cancelleri, sottosegretario che vuole candidarsi alle primarie per le Regionali in Sicilia. La presentazione delle candidature scade domani e, stando a voci interne al Movimento, è difficile che venga concesso il via libera.

Le frasi di De Masi sono destinate a fare molto rumore. Il sociologo, come rivelato dal Fatto quotidiano, ha riportato stralci della conversazione che ha avuto con il fondatore M5s. “Grillo mi ha detto che ha rapporti frequenti con Draghi”, ha dichiarato, “cosa che ha raccontato anche ai deputati delle commissioni, mi risulta. Mi ha spiegato che il premier gli manda messaggi sulle cose da fare, sui provvedimenti da approvare, insomma sul rapporto da tenere con il governo”. Il sociologo ha anche detto che il comico è soddisfatto del rapporto con il presidente del Consiglio e anche per questo, per il momento, non vuole fare strappi: “Gli ho posto il tema, e lui mi ha risposto: ‘Finora Draghi mi ha dato tutto quello che gli ho chiesto sul piano politico da quando siamo al governo’. E ha aggiunto: ‘Io e il premier ci capiamo, siamo tutti e due dei nonni’“.

Intanto si apre un altro caso sull’ultimo post di Paola Taverna. In mattinata infatti, è circolato nelle chat M5s un post attribuito alla senatrice e vicepresidente M5s che attaccava il fondatore e prendeva le difese di Giuseppe Conte. Un post che è stato cancellato e dal quale ora la parlamentare prende le distanze: “Ho allontanato l’autore dal mio staff“, ha detto in lacrime all’agenzia Adn, “era un post destinato alla sua pagina personale… sono disperata“. Il testo è stato subito intercettato e fatto arrivare alla stampa: “Succedono cose inverosimili”, si leggeva nel post. “Succedono cose inimmaginabili e spesso senza un perché. Beppe insieme a Gianroberto ci hanno regalato un sogno, un’alternativa valida ad un sistema politica marcio. Ora ci si chiede il perché… perché sta succedendo questo Beppe? Perché stai delegittimando il nostro capo politico. Il Movimento non è di tua proprietà, il Movimento lo abbiamo costruito tutti insieme mettendoci tempo, fatica e denaro. Questa volta Beppe ci devi dare delle spiegazioni valide a tutto questo. Noi siamo con Giuseppe Conte”.