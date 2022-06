“In alcune zone non è escluso il fatto che il razionamento dell’acqua porti a una chiusura temporanea” dei rubinetti “anche nelle ore diurne. Bisognerà capire anche quali sono i segnali anche climatici e metereologici delle prossime settimane. Noi vediamo ancora grande carenza di acqua”. Lo ha detto a Sky TG24 il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ospite di Buongiorno.

“Noi abbiamo delle perdite in rete notevolissime dal punto di vista degli acquedotti e delle reti idrauliche – ha proseguito -. Non è che con lo stato di emergenza mettiamo a posto le perdite che sono anni che influenzano il trasporto dell’acqua nel nostro Paese. Quindi, anche qui, bisogna fare chiarezza: lo stato di emergenza non aiuta tutte quelle problematiche infrastrutturali che invece devono essere affrontate in una ordinarietà magari accelerata ma sempre in una ordinarietà”.