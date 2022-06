Rovinosa caduta in diretta televisiva per il patriarca russo Kirill. Il capo della Chiesa ortodossa russa stava celebrando una funzione religiosa nella chiesa di Novorossiysk, città affacciata sul Mar Nero. Kirill aveva appena finito la benedizione con l’acqua santa quando è scivolato (sulla stessa acqua santa) e ha perso l’equilibrio. Il 75enne ha commentato l’episodio durante il sermone: “Questo pavimento è bellissimo, così lucido e liscio. Quando l’acqua ci finisce sopra, anche se è santa, sono le leggi della fisica a funzionare. Per grazia di Dio, la caduta non ha avuto conseguenze”.