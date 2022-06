“È come un fidanzato che speri che possa cambiare, ma non cambia. Anzi peggiora”. Così con questo commento l’ex ministra del governo Conte Lucia Azzolina ha annunciato il suo addio al Movimento 5 stelle, per passare nel gruppo di Luigi Di Maio, insieme per il futuro, “Evidentemente non è stato facile decidere e se guardassi alla convenienza personale non dovrei farlo, perché sono al primo mandato e ho anche restituito tutto. Però vivo da tanti mesi un enorme disagio”