In 400 hanno tentato di sfondare la barriera collocata sul confine, e 130 ci sono riusciti: questi ultimi si trovano ora in un centro di prima accoglienza. Come ricordano i media spagnoli, quello di oggi è stato il primo tentativo consistente di entrata in massa in Spagna registrato a Melilla da quando, lo scorso marzo, Madrid e Rabat hanno annunciato una "nuova fase" delle relazioni bilaterali