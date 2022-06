“No”. Ha risposto in una sillaba il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a Bruxelles dopo il Consiglio europeo, a chi gli ha chiesto se reputasse necessario un rimpasto della squadra di governo dopo la scissione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dal Movimento 5 Stelle. E non importa che uno dei membri più importanti del suo governo, insieme a cinque sottosegretari, abbia fondato un nuovo partito, né che l’azionista di maggioranza della coalizione non sia più il M5S ma la Lega. “Pensa che il suo mandato sia più forte o più debole?”, incalzano i cronisti. Lui, serafico: “Mi sento con lo stesso mandato“.