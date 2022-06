Sono 55.829 i nuovi casi di Covid-19 identificati nelle ultime 24 ore: un dato in linea con quello di ieri, quando erano stati 56.166. Le vittime sono invece 51, in calo rispetto alle 75 di ieri. I test antigenici e molecolari eseguiti sono 238.069 (ieri erano 248.042) per un tasso di positività che sale dal 22,6% al 23,5%. Per quanto riguarda i dati ospedalieri, i pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 229, nove in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite: gli ingressi giornalieri sono stati 29. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.205, ovvero 141 in più di ieri.

Il numero degli attuali positivi, per quanto lontanissimo dal picco di quasi tre milioni raggiunto al culmine della quarta ondata, cresce per la quinta giornata di fila e arriva a 678.178: di questi, ben 132.555 sono concentrati n el Lazio, 86.245 in Campania e 77.236 in Lombardia. Dalla scoperta dell’epidemia in Italia, il totale dei casi accertati è di 18.128.044, di cui 17.281.848 hanno portato a dimissioni o a guarigione e 168.018 al decesso.