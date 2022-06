“Il Movimento 5 stelle rimarrà sempre la prima forza politica ad occuparsi di giustizia sociale, transizione ecologica e digitale, beni comuni e tutti i temi che sono l’ossatura fondamentale della nostra missione in politica”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, parlando ai cronisti nella sede del movimento a Campo Marzio, dopo la scissione interna al Movimento.

“Lasciare la leadership del Movimento? Per quale motivo?”, risponde ancora l’ex premier. Che, in merito alla scissione storica e al fatto di non essere più la forza di maggioranza relativa, sottolinea ancora: “È un fatto di cui non va trascurato il rilievo politico perché c’è un nuovo gruppo politico, ma noi rimaniamo forti con i nostri valori, i nostri ideali e il nostro progetto politico”.

Sulla permanenza all’interno del governo, quindi, Conte prosegue: “Non abbiamo da chiarire ogni giorno quello che da noi non è mai messo in discussione. Vale per l’alleanza euroatlantica e per la collocazione europea”. “Il sostegno a Draghi non è messo in discussione“, conclude.