Si apre una settimana importante in casa Milan. Per il mercato, ma anche per gli asset dirigenziali al netto del passaggio di società nelle mani di RedBird. C’era apprensione tra i tifosi rossoneri in particolare per la situazione di Paolo Maldini e Frederic Massara: direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, considerati tra i principali protagonisti di uno scudetto vinto a discapito dei pronostici. I due non hanno ancora rinnovato infatti, ma da quel che trapela non dovrebbero esserci problemi: la volontà di proseguire con la società rossonera non è minimamente in discussione e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il rinnovo. Tra Maldini e Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, ci sarebbe gran feeling e sintonia e i contatti sono continui. Contatti che servono anche a fare il punto sul mercato che la società rossonera si prepara ad affrontare: in questa settimana infatti potrebbero arrivare le chiusure per giocatori che i rossoneri hanno in mano da tempo, in particolare Renato Sanches e Steve Botman…anche perché il tempo stringe, e permanesse lo stallo qualche società potrebbe fiondarsi sui due giocatori.