Ha giocato insieme, lo conosce bene, evidentemente lo stima anche come persona. E forse è per questo motivo che Gianluigi Buffon esagera: per lui Di Maria che arriva in Serie A è paragonabile all’impatto di Diego Armando Maradona. Oggettivamente troppo. Ma tant’è. L’ex portiere della Juventus è convinto e ne ha parlato durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Se la Juve lo prende, e spero di sì, fa un vero e proprio affare. Ha tecnica da vendere, dote che manca nel nostro campionato”. E ancora: “Segna e può giocare in più ruoli. È sempre stato sottovalutato, perché all’ombra di altri campioni. È un bravissimo ragazzo e un professionista: non molla mai. Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano è come Maradona. Mi sono spiegato?”.