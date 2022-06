Il sogno di una notte di mezza estate è destinato a rimanere tale: Cristiano Ronaldo non sarà un nuovo giocatore della Roma. Ne é assolutamente convinto il Corriere dello sport, che elenca i tre motivi per cui l’affare è tecnicamente impossibile. Sì, il campione portoghese di sicuro lascerà il Manchester United anche perché non ha legato particolarmente con il tecnico Ten Hag: sta cercando una nuova squadra, anche lontano dall’Inghilterra, ma al momento per lui non sono arrivate proposte particolarmente appetibili. Radiomercato ha parlato di un interessamento dello Sporting Lisbona (la sua prima squadra di club) e dei giallorossi, che stanno cercando di alzare il livello di qualità ed esperienza di una rosa che lo scorso anno – il primo di Mourinho – ha conquistato la Conference League. Secondo il quotidiano romano, tuttavia, il profilo cercato dalla Roma non coincide con quello di Cristiano Ronaldo.

Al netto delle smentite della società (che nel calciomercato contano assai poco) sono almeno tre i motivi che rendono l’affare impossibile. Innanzitutto l’età. Cr7 ha 37 anni e di certo chiederebbe un contratto biennale: la Roma non intende puntare così tanto su un calciatore nella fase finale della propria carriera. Altro elemento strettamente collegato è lo stipendio del portoghese, che al Manchester percepisce 23 milioni netti a stagione. Una cifra completamente fuori dalla portata e dal salary cup della società romana, che tra l’altro non può neanche beneficiare del decreto crescita, come ha fatto notare il Corriere dello sport. Che aggiunge anche un altro dettaglio: i rapporti tra Ronaldo e Mourinho non sono mai stati idilliaci ai tempi in cui lo Special One allenava il Real Madrid.