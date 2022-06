“Pace, lavoro, giustizia sociale e democrazia’. Questi i temi scelti per la manifestazione nazionale della Cgil che si è svolta a Roma, colorando di rosso l’intera Piazza del Popolo. Le conseguenze di pandemia e guerra sono ben visibili nei luoghi di lavoro, ma non mancano le problematiche presenti già da prima, come spiega chi è sceso in piazza questa mattina. L’iniziativa conclude un percorso di oltre 200 assemblee su tutto il territorio nazionale e che hanno visto coinvolti lavoratori, pensionati, studenti e associazioni.