Terzo posto e medaglia di bronzo per la staffetta azzurra nella 4×100 stile libero maschile ai Mondiali di nuoto di Budapest. Il quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo ha chiuso la gara con un tempo complessivo di di 3.10.95, 1.6 secondi dietro agli americani che con il tempo di 3.09.34 hanno portato a casa la medaglia d’oro. Argento invece per gli australiani che hanno preceduto l’Italia per appena 15 centesimi di secondo, chiudendo a 3.10.80.