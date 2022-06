Uno sciopero di 24 ore a cui parteciperanno i piloti e gli assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair e Malta Air. È previsto per sabato, 25 giugno, ed è stato indetto dai sindacati Filt, Cgil e Uiltrasporti per gli stessi motivi per cui era stato indetto lo sciopero dello scorso 8 giugno. Si asterrà dal lavoro anche la società Crewlink, che si occupa dell’assunzione e formazione di assistenti di volo per conto di diverse delle principali compagnie aeree europee. Stando al comunicato, l’obiettivo è “chiedere finalmente contratti di lavoro dignitosi, che garantiscano condizioni adeguate e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro paese”.

Questa volta, però, la protesta rientrerà in una mobilitazione coordinata a livello europeo che coinvolgerà la Spagna, il Portogallo, la Francia e il Belgio. La manifestazione della settimana scorsa aveva messo in evidenza le problematiche condizioni dei lavoratori del settore. Tuttavia, non è bastata. Nell’annunciare questa protesta, infatti, i sindacati parlano di un “perdurare dell’impossibilità di avviare un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”. Oltre ai salari bassi, a complicare la vita dei piloti e degli assistenti di volo ci sarebbe il mancato pagamento delle giornate di malattia, il rifiuto di concedere giornate di congedo obbligatorio, e la mancanza di pasti e acqua per l’equipaggio.