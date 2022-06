Il Giro di Svizzera 2022 continua a fare i conti con il Covid-19. L’Uae Team Emirates, la squadra maschile emiratina di ciclismo su strada, ha dichiarato su Twitter il ritiro del team dalla competizione elvetica. La decisione è stata presa dopo l’ennesimo caso positivo, quello di Diego Ulissi. L’annuncio è arrivato poco dopo quello in cui il gruppo degli Emirati Arabia Saudita rendeva noto di aver “registrato due casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, nello specifico relativamente a Marc Hirschi (impegnato nel Tour della Svizzera) e a Mikkel Bjerg (in gara nel Tour della Slovenia)”.

Il giorno precedente, nella quinta tappa del Giro, era assente la Jumbo-Visma, la formazione olandese. La positività di uno dei membri aveva costretto l’intera squadra a ritirarsi dalla competizione. Nella stessa giornata, Adam Yates, capitano inglese degli Ineos-Grenadiers, non ha potuto gareggiare per lo stesso motivo: ieri sera aveva presentato alcuni sintomi riconducibili alla malattia e, dopo il tampone, ha confermato la positività al coronavirus. Anche tre corridori olandesi del Team DSM non hanno preso il via della tappa perché colpiti dal virus. Contrariamente ai connazionali della Jumbo-Visma, la squadra ha tuttavia scelto di proseguire la corsa “in accordo con gli organizzatori e con l’UCI”.

UPDATE: Unfortunately this morning @DiegoUlissi also tested positive for Covid-19 at the #TourdeSuisse2022.

For team safety reason and the wider cycling community the team has decided to withdraw from the race . pic.twitter.com/EHg6rmPg5O

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 17, 2022