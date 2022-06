Un’altra autonomia delle regioni è possibile? Al Senato la presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare per modificare gli articoli 116.3 e 117 della Costituzione, a tutela dell’unita della Repubblica e contro l’autonomia differenziata “che divide il paese”. Gli articoli del titolo V della Costituzione riguardano la potestà legislativa delle Regioni e il rapporto con quella dello Stato.

“In contrasto con il Disegno di legge che la ministra Gelmini ha annunciato per rispondere alle richieste di autonomia differenziata avanzate da alcune Regioni del nord – Veneto, Lombardia, Emilia Romagna – la nostra proposta intende tutelare l’unità della Repubblica che oggi viene messa in discussione e in pericolo dai progetti di autonomia differenziata”, scrive il Coordinamento per la democrazia costituzionale che ha organizzato la conferenza stampa.

All’evento interverranno Massimo Villone, emerito di diritto costituzionale e presidente del Coordinamento per la democrazia costituzionale; Adriano Giannola, presidente Svimez; Eugenio Mazzarella, già docente di filosofia teoretica; Francesco Sinopoli, segretario generale FLC Cgil; Nadia Urbinati, docente di scienze politiche; Guido Giarelli, docente di sociologia; Marina Calamo Specchia, docente di diritto costituzionale e Mario Dogliani, emerito di diritto costituzionale.