Chissà cosa si saranno detti, quale strategia diplomatica avranno concordato Emmanuel Macron, Mario Draghi e Olaf Scholz nel corso del lungo viaggio che dalla Polonia, in treno, li ha portati fino a Kiev. I tre non sono infatti semplici capi di Stato e di governo di tre Paesi europei qualsiasi, sono i rappresentanti dei tre Stati membri più importanti, ma soprattutto gli alfieri della strategia del dialogo sempre aperto con Mosca osteggiata dal governo di Volodymyr Zelensky, da Washington, Londra e anche dai vertici di Bruxelles. Il loro viaggio in Ucraina per incontrare i membri dell’esecutivo di Kiev può rappresentare una definitiva svolta nelle strategie europee riguardo alla guerra, in un gioco di equilibri tra diplomazia ed esclusivo sostegno militare. Sceso dal vagone che nella notte li ha portati fin dentro al cuore della capitale ucraina, è il capo dell’Eliseo a dare una prima indicazione sulla valenza del viaggio: “Siamo venuti per inviare un messaggio di unità europea a tutti i cittadini ucraini”.

Ciò che, al momento, rimane un mistero è su quali termini si fondi questa unità. Un dubbio che non è stato sciolto, al momento, nemmeno dalle dichiarazioni successive al vertice con Zelensky. I temi più spinosi rimangono due: l’atteggiamento da tenere nei confronti della leadership di Mosca e quello sull’adesione ‘accelerata’ dell’Ucraina all’Unione europea.

Sul primo, la posizione di Macron, fautore della strategia delle porte aperte e del dialogo col Cremlino, rimane ambigua. Fino a ieri il presidente francese si era mostrato ancora distante da quella espressa dai vertici europei, Ursula von der Leyen in testa, e dalle amministrazioni Biden e Johnson che hanno sposato la linea del pugno duro contro l’invasore, auspicando la sua sconfitta e la vittoria ucraina. Macron, prima di partire, aveva invece ribadito che “il presidente ucraino e i suoi funzionari dovranno negoziare con la Russia, noi faremo di tutto per fermare le forze russe e aiutare gli ucraini e il loro esercito”. Porte aperte al dialogo, quindi, con l’auspicio di una soluzione diplomatica più rapida possibile.

Sarà stato il vertice a tre con i leader di Italia e Germania, che fino a oggi gli hanno manifestato appoggio, oppure le indiscutibili difficoltà di parlare di dialogo a una popolazione martoriata dai bombardamenti russi, ma il tono del capo dell’Eliseo cambia decisamente dopo il suo arrivo in Ucraina: “Serve che l’Ucraina possa resistere e vincere”. Parole finora mai pronunciate in maniera così esplicita e seguite da altre dichiarazioni dello stesso tenore. Come quelle di Scholz che si è detto pronto a sostenere l’Ucraina “per tutto il tempo necessario”, spiegando che le sanzioni occidentali “contribuiscono alla possibilità che la Russia rinunci all’operazione e ritiri nuovamente le sue truppe. Perché questo è l’obiettivo”.

È giusto considerare che dichiarazioni pubbliche e posizioni tenute in sede di dialogo tra leader non hanno la stessa valenza e la stessa utilità. Ma rimane altrettanto difficile considerare parole così nette come semplici dichiarazioni di circostanza. Come detto, maggiori indicazioni potrebbero arrivare già nei giorni seguenti al vertice con Zelensky, nel corso del quale si potrà forse capire la reale distanza tra le parti. Intanto, il capo dello Stato ucraino ha accettato l’invito dei tre leader a partecipare al prossimo vertice del G7, oltre a quello del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, per il prossimo incontro dei membri dell’Alleanza Atlantica.

Ma la distanza sembra considerevole anche su un altro tema caro alla leadership di Kiev: il processo rapido di adesione dell’Ucraina all’Unione europea. Il capo dell’Ufficio del presidente Zelensky, Andriy Yermak, con un messaggio su Telegram è stato chiaro: “La sicurezza alimentare, le armi e il sostegno all’Ucraina sono argomenti di discussione importanti. Ci aspettiamo sostegno per la domanda di adesione dell’Ucraina all’Ue”. I rischi per l’Unione, però, non sono pochi: il Paese non rispetta molti degli standard minimi richiesti per diventare uno Stato membro, da quelli sulla corruzione alla lotta al crimine organizzato, dall’economia al pluralismo nei media. Una sua adesione rapida, senza un adeguamento in questi e altri campi, rischierebbe di destabilizzare la stessa Unione, soprattutto alla luce del diritto di veto ancora in vigore in sede di Consiglio europeo. Su questo punto, la Commissione si appresta a dare il proprio parere favorevole, ma l’unanimità necessaria in Consiglio non c’è. Tra i più cauti ci sono proprio la Germania e la Francia, mentre Draghi si è mostrato tra i più aperti ad accogliere Kiev come nuovo Stato membro. Le divisioni, quindi, rimangono. Non solo in Europa, ma anche tra i tre rappresentanti dei principali Paesi dell’Unione che oggi si sono recati a Kiev.

Twitter: @GianniRosini