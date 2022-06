Radu? “In futuro potrà essere il titolare dell’Inter”: parola dell’agente del portiere, l’ex calciatore Oscar Damiani, che in una intervista rilasciata all’emittente New Sound Level 90Fm ha spiegato la situazione del suo assistito. Il portiere 25enne rumeno potrebbe infatti non restare in nerazzurro: la società com’è noto ha tesserato il camerunense Onana e, rimanendo in rosa anche Handanovic, per Radu si profilerebbe un ruolo di terzo portiere evidentemente sgradito.

Damiani infatti dice che è probabile che il numero uno rumeno andrà altrove per giocare: “Ha richieste, vedremo, speriamo di trovare una soluzione, ma credo che quella dell’Inter sia una scelta societaria alla quale naturalmente ci adegueremo”. Partenza sì, ma in prestito, visto che Damiani prospetta per il suo assistito, autore di un pesante errore col Bologna in una delle gare decisive per il campionato, un ritorno all’Inter da protagonista: “In futuro potrà essere titolare dei nerazzurri, ne sono sicuro perché ha dimostrato di essere un portiere forte”.