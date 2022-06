“Entro fine giugno il Movimento 5 Stelle farà partire la consultazione in rete sul doppio mandato”. Ad annunciarlo è Giuseppe Conte, presidente M5s, nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito, il giorno dopo il risultato deludente delle Amministrative.

“Non mi esprimerò a favore di un esito o di un altro, ma non credo sia nello spirito dei Cinquestelle aprire a un numero di mandati indefiniti: la politica non può diventare un mestiere; il tetto può anche saltare del tutto ma non credo sia nello spirito della nostra comunità”, ha concluso in conferenza stampa il leader pentastellato.