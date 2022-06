“Palermo non è come Milano“, dice Silvio Baldini, “Qui se sei sposato e ti metti a guardare delle belle donne non va bene“. L’allenatore del Palermo, intervistato in collegamento con con Sky sport Calciomercato l’originale, sta parlando del suo legame con la città all’indomani della promozione del club rosanero in Serie B. Il discorso però scivola su temi delicati: “Se sei sposato e ti metti a guardare le belle donne, non ti è vietato ma sicuramente non sarai accettato, perché nella loro cultura la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Io in questa cultura mi ci ritrovo”, dice Baldini.

Baldini completamente fuori pic.twitter.com/f9r7OFQKhp — Joe Spadoni (@AleCurcuma) June 13, 2022

Il ragionamento dell’allenatore toscano sembra chiudersi lì, ma dallo studio Sky il conduttore Alessandro Bonan commenta: “Vabbè, se guardi una bella donna, nulla di male”. A quel punto Baldini si altera. “Non hai capito. Se hai moglie e figli e vuoi andare a sc***rti una ragazzina, fanno bene a tagliarti i co***oni”. L’imbarazzo in studio aumenta, mentre il tecnico insiste: “Io ho vissuto in tante parti, sempre alla stessa maniera“. “La cultura è questa e a me piace stare più qua rispetto a essere da un’altra parte”, ribadisce Baldini.