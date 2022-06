Nel corso della diretta di Millennium Live “Vivere senza gas è possibile?“, Francesco La Camera (direttore generale dell’agenzia per le fonti rinnovabili) ha risposto alle domande di Luigi Franco e Mario Portanova (Fq Millennium). In particolare, parlando di corsa alle rinnovabili, La Camera ha detto: “Ci si è resi conto che avere l’80% dei paesi del mondo che dipendono dai combustibili fossili non è certo un sistema che possa essere considerato resiliente, come dimostra l’attuale crisi. Da qui questa corsa, basti vedere l’Unione Europea, che ha reso ancora più ambiziosi i propri obiettivi proprio per assicurare una diversificazione, con l’uso dell’idrogeno e delle rinnovabili. Qualunque cosa succeda questo è un percorso non più frenabile. Il problema è sempre quello della scala e della velocità. La prima operazione che devono fare i governi è quello di avere un sistema di interconnessione che consenta ai privati di investire. Se il ministro dell’Ambiente dice ‘non investiamo nelle rinnovabili perché non entro nella rete‘ questo è un fatto su cui il pubblico deve trovare una soluzione. Le reti sono una barriera che una volta superata non dovrebbe più incontrare ostacoli questa corsa alle rinnovabili”.