La bellezza della Valdelsa e il futuro del metaverso. Si potrebbe riassumere così il matrimonio tra Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada che si è celebrato sabato a Radicondoli, comune in provincia di Siena. Lui è attualmente un calciatore dell’Hertha Berlino, ma con un passato tra Milan, Barcellona e Fiorentina. Lei è un’influencer bergamasca da oltre 3,1 milioni di followers, famosa soprattutto per avere inventato la moda del bikini al contrario, “upsidedown”.

Il solito matrimonio vip, insomma, se non fosse per la decisione di non sposarsi solo nella realtà, ma anche nel Metaverso, la realtà virtuale e parallela. Come spiega La Nazione, nella partecipazione in token NFT condivisa sui social, “Valentina e Prince invitano a celebrare il loro matrimonio sabato 11 giugno alle ore 16” su @over.metaverse. I biglietti virtuali dal valore di 50 euro ciascuno sono tutti andati venduti, come ha annunciato la coppia su Instagram. Il ricavato sarà tutto devoluto in beneficienza.