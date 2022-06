Mustafa Nikzad è un giornalista afghano che ha dovuto lasciare il suo Paese. Da oggi inizia a collaborare con ilfattoquotidiano.it

Il fondatore e leader di HikeVentures Afghanistan, Aliakbar Sakhi, potrebbe stabilire un record rivoluzionario nella storia dell’Afghanistan. Il suo tentativo può essere una delle più grandi conquiste per mostrare un Afghanistan mai visto e sentito. Sakhi sta organizzando un crowdfunding per scalare il Karakoram 2 (K2). Diventare il primo alpinista afghano a scalare il K2, la seconda vetta più alta del pianeta, è da anni il sogno di Aliakbar Sakhi, da quando ha trasformato l’idea di percorrere tutte le vette dell’Afghanistan in un’attività concreta.

Aliakbar era abituato a scalare le alte vette ai confini della provincia settentrionale di Baghlan, dove è nato da una famiglia di scalatori. Questi pensieri e lo spirito di sentirsi a casa tra le montagne sono stati la spinta per cercare di realizzare il suo sogno. Ma sono state anche le prime scintille che hanno permesso di far nascere una vera e propria comunità. Così nel 2017 è nata HikeVentures Afghanistan. Un’organizzazione no-profit che ha l’obiettivo di formare una società outdoor attiva e di ampio respiro per sviluppare l’alpinismo e l’arrampicata in Afghanistan. Lo scopo di HikeVentures Afghanistan è quello di insegnare a centinaia di giovani l’alpinismo, l’arrampicata, l’escursionismo e il trekking.

Le montagne hanno sempre avuto un ruolo importante in Afghanistan, sia in termini geografici sia come simbolo di tutti gli aspetti della vita, tra cui il clima, le fonti d’acqua, le vie commerciali e il turismo. Ma negli anni passati pochi afghani avrebbero osato considerare le montagne come un luogo di piacere. Non appena è nato il progetto ed è stato ufficialmente battezzato, gli addetti ai lavori e i forestieri hanno potuto godere della bellezza naturale unica dell’Afghanistan. In seguito, non è rimasto congelato a un semplice pensiero, ma è stato accolto calorosamente e si è diffuso come una pratica collettiva.

Durante la formazione di questa comunità, le convinzioni erano quelle di sviluppare una cultura dell’alpinismo, ma si è anche perseguito un obiettivo alternativo, ovvero offrire un mezzo di emancipazione per le comunità rurali dell’Afghanistan. Questo obiettivo era fondamentale per creare una fonte di sostentamento per i residenti delle aree più remote e per i villaggi spesso trascurati attraverso il turismo autoctono e d’oltremare. Soprattutto ha facilitato l’impegno delle giovani generazioni che soffrono per disoccupazione e povertà, in particolare le giovani donne e ragazze. Donne e ragazze che, seppur parte essenziale della società afghana, sono sempre state oppresse e ignorate.

Il gruppo di alpiniste di HikeVentures Afghanistan, intervistato da ilfattoquotidiano.it, racconta di aver affrontato i tabù sociali legati alla pratica dello sport in quanto donne afghane. “Quando abbiamo iniziato a fare sport sapevamo che avremmo dovuto affrontare dei problemi. A partire dalla famiglia e dalla società che ci disconoscono e provano vergogna nei nostri confronti, fino alle barriere di sicurezza e ai talebani che danneggiano e vietano lo sport alle donne. Tuttavia eravamo pronte ad affrontare le sfide“, hanno detto.

Durante le numerose attività del gruppo in tutto il Paese, gli organizzatori hanno offerto un programma di formazione di tre anni in leadership, alpinismo, arrampicata e trekking per consentire agli afghani di lavorare come guide qualificate. Queste guide apprendiste sono state supportate attraverso una serie di corsi di formazione e test nelle discipline dell’arrampicata su roccia, dell’arrampicata invernale, dell’alpinismo, dello sci, dello snowboard, del primo soccorso, della sicurezza in caso di valanghe e del coaching. Questi corsi hanno aiutato decine di giovani a diventare qualificati e attrezzati per assistere turisti e viaggiatori in tutto il Paese.

“Organizzando una serie di eventi in tutto l’Afghanistan, abbiamo sempre perseguito l’obiettivo di mostrare la bellezza dell’Afghanistan e di dimostrare l’unità afghana scalando autonomamente le vette più alte del mondo”, ha dichiarato Sakhi.

La comunità era conosciuta in tutto il Paese e in poco tempo HikeVentures Afghanistan è diventata parte dell’Associazione degli alpinisti e degli appassionati di attività all’aria aperta in Afghanistan durante il precedente governo. La formazione, l’organizzazione degli eventi, gli allenamenti, l’equipaggiamento e così via, erano tutti a carico personale. Il team non ha mai ricevuto alcun aiuto dal governo e dalle autorità competenti. Inoltre, la mancanza di sostegno da parte del governo precedente avrebbe spinto gli alpinisti afghani a prendere in mano tutte le questioni di sicurezza. E le questioni di sicurezza sono sempre state il punto focale per far partire qualsiasi attività in Afghanistan. Tali questioni includevano il rischio di incontrare gruppi di criminali, trovarsi in zone remote molto conservatrici, trovare mine provenienti dai residui dell’occupazione russa tra il 1979 e il 1989 o incontrare insorti che sarebbero stati spesso nascosti tra le montagne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HikeVentures (@hikeventures.afg)



Gran parte dell’Afghanistan – circa due terzi – è montuoso e gran parte del Paese è scarsamente popolato. Oltre a ospitare alcune delle catene montuose più alte del mondo, che offrono agli amanti dell’aria aperta il vantaggio di verdi altopiani e cime innevate, l’Afghanistan è anche costituito da alcuni paesaggi verdi, lussureggianti e spettacolari. A partire dalle verdi e sempre innevate vette del Salang, dal Panjshir mozzafiato, dai Buddha di Bamyan, fino ai paradisiaci Nuristan e Kunar. Queste caratteristiche naturali fanno sì che l’Afghanistan rivaleggi facilmente con le Alpi europee e il Nepal. Il clima dell’Afghanistan è da arido a semi-arido e di solito sperimenta un’estate calda e un inverno freddo. Il punto più alto del Paese è il Noshaq, con un’altitudine di 7.492 metri, mentre il punto più basso è l’Amu Darya, con un’altitudine di 258 metri. L’Afghanistan è un Paese dell’Asia centrale senza sbocco sul mare. Il Paese confina con Cina, Pakistan, Iran, Uzbekistan, Turkmenistan e Tagikistan, dove in un paio di questi Paesi l’alpinismo è uno sport riconosciuto che attira spedizioni professioniste e amatoriali da tutto il mondo. Ma, a differenza dei suoi vicini e dei Paesi europei, l’Afghanistan è sempre stato in guerra e travolto dai conflitti.

“Nonostante e seppur affrontando queste lotte e anomalie, abbiamo voluto accendere i motori delle nostre auto rotolando verso destinazioni sconosciute e rischiose, con alcune canzoni locali e folcloristiche di ogni regione e partendo con gruppetti di amici. A differenza di altri Paesi con percorsi fissi e destinazioni prestabilite, noi dovevamo decidere i nostri alleati, le valli e i percorsi di montagna. Abbiamo fatto attività dure, giorni e notti di escursioni, arrampicate e alpinismo. A volte in compagnia di animali selvatici come lupi, tigri di montagna e altre volte alla scoperta di laghi naturali mai visti prima, piscine, fontane e così via. E tutte queste cose sono state una buona fuga dalla guerra e il nostro ultimo hobby”, hanno detto a ilfattoquotidiano.it gli esperti di HikeVentures Afghanistan.

L’Afghanistan, che prima di crollare il 15 agosto del 2021 era ufficialmente chiamato Repubblica islamica dell’Afghanistan, è di nuovo sotto l’incursione dei Talebani come Islamico dell’Afghanistan. Dopo che i Talebani hanno invaso il Paese, l’atmosfera è cambiata drasticamente in ogni aspetto e la vita è diventata soffocante.

“Quando lo scenario politico è cambiato, abbiamo dovuto accantonare i nostri piani, ma questo non ci ha impedito di elaborare diverse strategie per raggiungere l’obiettivo di scalare il K2. Vogliamo ispirare le nostre giovani generazioni a lottare per raggiungere i loro obiettivi”, ha detto Sakhi.

HikeVentures è cresciuta fino a contare più di 250 membri provenienti da tutte le province dell’Afghanistan – una grande percentuale dei quali sono giovani donne – con 50 membri professionisti che hanno addestrato nuovi scalatori negli ultimi cinque anni. HikeVentures ha condotto spedizioni per scalare con successo decine di cime più alte dell’Afghanistan, tra cui il Noshaq, la montagna più alta dell’Afghanistan, il secondo punto più alto di tutta la catena dell’Hindu Kush e la vetta della categoria 7.000+ (7.492 metri, oltre 24.500 piedi) delle cime più alte del mondo. Il movimento stava ottenendo un maggiore riconoscimento all’interno dell’Afghanistan e l’organizzazione di Ali era stata citata da BBC News, Reuters e da numerosi media regionali.

Queste vette più alte della catena dell’Hindu Kush non si trovano interamente in Afghanistan. Il Noshaq si trova al confine tra Pakistan e Afghanistan; i lati settentrionali e occidentali della montagna si trovano nella provincia settentrionale del Badakhshan, in Afghanistan, mentre le parti meridionali e orientali della montagna sono in Pakistan. I primi a scalare la montagna sono stati due alpinisti giapponesi, Toshiaki Sakai e Goro Iwatsubo, nel 1960, seguiti da una spedizione polacca nel 1973. In seguito, però, la vetta è diventata difficilmente accessibile durante il regime talebano e in seguito con molti altri tipi di conflitti nella regione, lasciandola intoccabile e inesplorata. Dopo anni, oltre a tutte le risorse limitate, HikeVentures Afghanistan è ora conosciuto come il primo gruppo alpinistico ed escursionistico afghano di genere misto che ha scalato il Monte Noshaq nell’agosto del 2020 in poco meno di 17 giorni.

Aliakbar afferma che il suo desiderio di creare una comunità gestita da afghani per gli afghani si è trasformato in realtà grazie alla scalata del Monte Noshaq. Ma Aliakbar ha un progetto ancora più grande, quello di mostrare e ispirare la comunità alpinistica afghana: essere il primo afghano a scalare il famigerato K2 della sua regione. Il K2 è la seconda vetta più alta del mondo ed è conosciuto come la Montagna Selvaggia, con i suoi 8.611 metri. A febbraio 2021, solo 377 persone hanno raggiunto la sua vetta. Ali è pronto a diventare uno di quei pochi fortunati e spera di diventare il primo afghano a farlo.

“A differenza delle nostre spedizioni grezze in Afghanistan, in stile alpino senza guide, devo prepararmi per lo stile da spedizione”, ha detto Sakhi. Aliakbar dice di aver ordinato tutti i nuovi attrezzi necessari. Dice di voler imparare le tecniche, di volersi acclimatare per il Karakorum 2 nature, per questo ha intenzione di fare una spedizione di 6.000 metri prima del K2. Potrebbe prossimamente partirà per preparare la spedizione. “Potrei unirmi al team di Sherpa (alpinisti esperti che hanno scalato l’Everest molte volte e fungono da guide e portatori) per sistemare le corde e altre abilità”, ha detto Sakhi. In qualità di fondatore di HikeVentures Afghanistan e di rappresentante dell’Afghanistan e dell’intero gruppo, Aliakbar Sakhi si unirà alla spedizione per raggiungere la vetta attraverso la Abruzzi Spur Route, sul versante pakistano della montagna. Il campo base sarà a quasi 17.000 piedi e attenderà una finestra meteorologica tra il 20 giugno e il 10 agosto.